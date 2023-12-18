Режим работы 14 светофоров скорректировали за неделю в Подмосковье

Режим работы четырнадцати светофоров в восьми муниципалитетах скорректировали за неделю в Подмосковье. Об этом рассказали в областном Минтрансе.

Три светофора перенастроили на трех перекрестках в Серпухове, два — в Истре. Также работы провели в Наро-Фоминске и Люберцах, Балашихе и Красногорске, Луховицах и Мытищах.

С января этого года в регионе примерно на 180 светофорах оборудовали пешеходные кнопки. Также на более чем 130 объектах появились право- и левоповоротные секции.