Режим работы 14 светофоров скорректировали за неделю в Подмосковье
Фото: [Минтранс МО]
Режим работы четырнадцати светофоров в восьми муниципалитетах скорректировали за неделю в Подмосковье. Об этом рассказали в областном Минтрансе.
Три светофора перенастроили на трех перекрестках в Серпухове, два — в Истре. Также работы провели в Наро-Фоминске и Люберцах, Балашихе и Красногорске, Луховицах и Мытищах.
С января этого года в регионе примерно на 180 светофорах оборудовали пешеходные кнопки. Также на более чем 130 объектах появились право- и левоповоротные секции.