Семнадцать километров региональных дорог отремонтировали в Орехово-Зуево

Ремонт региональных дорог провели в Орехово-Зуево в рамках нацпроекта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как отметили в ведомстве, покрытие обновили на трех участках общей протяженностью семнадцать километров. Работы провели с использованием смеси А16Вн, которая обеспечивает высокий уровень износоустойчивости.

Один из отремонтированных участков — от деревни Тереньково до пересечения с трассой А-108 у деревни Новое. Его протяженность составляет пять километров. Дорога ведет к образовательным, культурным и медицинским объектам.

Еще два участка — от деревни Гридино до остановочного пункта Юрятино и от деревни Абрамовка до села Ильинский Погост. Их общая протяженность составляет двенадцать километров. Дороги ведут к Егорьевску, Воскресенску и Шатуре, к Егорьевскому и Шатурскому шоссе, к железнодорожной станции, а также к медицинским учреждениям, ДК и школе.

В этом сезоне в округе отремонтируют и девять муниципальных дорог. В порядок привели уже семь из них.