Шаховская, Руза и Тучково стали населенными пунктами воинской доблести. О присвоении почетного звания сообщили в пресс-службе парламента Подмосковья.

Как отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, в населенных пунктах, получивших почетные звания, становятся более активными общественные патриотические движения, организуется больше мероприятий исторической и патриотической направленности.

«Сейчас как никогда важно для нашей страны и для нашего будущего сохранить память о тех подвигах, передавать ее следующему поколению», – подчеркнул Брынцалов.

Важность сохранения исторической памяти отметил и зампред Комитета по соцполитике и здравоохранению Владимир Вшивцев.

«Долг нашего поколения – не забывать нашу историю», - сказал он.

Шаховская и Руза в годы Великой Отечественной войны были оккупированы фашистскими войсками, но жители этих населенных пунктов оказали героическое сопротивление, проявив стойкость и мужество. За Тучково в тот же период также велись ожесточенные бои, в ходе них удалось практически остановить продвижение вражеских войск.