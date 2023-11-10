Шесть скейт-парков планируется создать в Подмосковье в 2024 году

Шесть скейт-парков планируется создать в области в следующем году, сообщили в Минблагоустройства региона. Это малые, средние и большие площадки.

Небольшие скейт-парки планируется открыть на территориях парка «Усадьба Фряново» в Щелково и городского парка Шатуры. Их площадь составит 800 квадратных метров в каждом округе.

Площадки среднего размера откроют в сквере имени М. Рубцовой Химок и в Комсомольском парке Серпухова. Площадь объектов составит 1,8 тысячи квадратных метров.

Крупные объекты будут созданы в парке «Заречная» в Балашихе и в парке «Захарово» в Одинцово.