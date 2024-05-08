Содержание тысячи мемориалов проверили в Подмосковье в преддверии 9 Мая

Содержание 1092 мемориалов проверили в Подмосковье в преддверии 9 Мая. Об этом рассказали в Главном управлении содержания территорий Московской области.

По итогам проверок на территориях было выявлено и устранено 54 замечания. Нарушения были связаны с покраской элементов, озеленением, уборкой и восстановлением плитки.

К примеру, в Лобне проверили мемориальный комплекс «Зенитное орудие» в 3-м микрорайоне, братскую могилу «Звонница» на площади у Букинского шоссе, а также «Лобненский рубеж» в сквере Защитников Москвы.