Сорок три «народные тропы» обустроили в Подмосковье с начала мая

Сорок три «народные тропы» обустроили в Подмосковье с начала месяца. Об этом рассказали в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Места проведения работ были определены на основе пожеланий жителей и реальной необходимости. В целом до конца лета планируется провести работы по 370 адресам в 40 муниципалитетах.

«Народные тропы» связывают социальные объекты и делают привычные маршруты удобнее. К примеру, с начала мая обустроили четыре такие дорожки в Реутове — на Советской и Молодежной улицах, на Юбилейном проспекте и в Садовом проезде. Несколько тропинок обустроили в Люберцах и в Можайске.