Совет муниципальных образований Подмосковья и ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

Соглашение было подписано в среду в рамках шестого Съезда Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Со стороны Совета документ подписал его руководитель, глава Ступино Сергей Мужальских.

Соглашение было заключено с целью развития местного самоуправления и повышения эффективности деятельности муниципалитетов Подмосковья и ЛНР.