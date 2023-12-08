Станислав Каторов был назначен на должность врио главы Ленинского округа

Станислав Каторов был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Ленинского округа, передает областное Министерство территориальной политики.

Как рассказали в ведомстве, сегодня врио главы указанного муниципалитета Эдуардом Арадушкиным были сложены полномочия по собственному желанию.

Муниципальные депутаты в ходе заседания приняли решение назначить на пост врио главы округа Каторова, который занимал должность первого замглавы муниципальной администрации.