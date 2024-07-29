Сто тридцать региональных дорог отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту

Сто тридцать региональных дорог отремонтировали в Подмосковье в рамках нацпроекта, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в 36 муниципалитетах Подмосковья. В общей сложности на дорогах уложили порядка 390 километров нового покрытия. При ремонте использовалась смесь типа А16-Вн — она отличается повышенной износоустойчивостью.

Наибольший объем работ провели в Можайске, Богородском и Раменском округах, Воскресенске и Шатуре.

Сейчас работы продолжаются на пяти десятках региональных дорог. В общей сложности по нацпроекту в течение этого ремонтного сезона в Подмосковье заменят покрытие на 660 километрах.