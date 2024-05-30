Сваи под опоры моста через Журавку начали устанавливать на дороге «Путилково — Пятницкое шоссе»

Сваи под опоры моста через реку Журавку начали устанавливать на дороге «Путилково — Пятницкое шоссе», которая строится в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Протяженность моста превысит 66 метров. Объект войдет в состав новой 1,8-километровой дороги на четыре полосы. Она возводится от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилково.

Ввод участка позволит улучшить дорожную ситуацию в районе Путилковского шоссе и обеспечит еще один доступ к Пятницкому шоссе.

Помимо этого, построят одноуровневую кольцевую развязку, пешеходную зону и велосипедную дорожку. Завершение работ запланировано на следующий год.