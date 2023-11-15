Свыше двух миллионов человек покатались на дизайнерских каруселях в Подмосковье

На каруселях, которые с 2018 года работают в области в рамках программы губернатора Подмосковья, покатались уже свыше двух миллионов человек. Об этом рассказали в Минблагоустройства региона.

«С 2018 года, когда были установлены первые такие карусели, на них покатались свыше двух миллионов человек», - сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.

По итогам прошлой недели число посетителей аттракционов превысило семь тысяч человек. Наибольшей популярностью за этот период пользовалась карусель в Детском сквере в Домодедово. Число ее посетителей превысило 1,8 тысячи человек.

Всего на территории Подмосковья работает восемь подобных аттракционов. Они очень популярны среди жителей и гостей области. Покататься на них можно бесплатно.