Три мостовых сооружения капитально отремонтировали в Подмосковье, передает Минтранс региона. В рамках нацпроекта работы ведутся на двенадцати таких объектах, расположенных на региональной дорожной сети.

Ремонт провели на путепроводе через железную дорогу на улице Пушкина в Серпухове, мостовом переходе через Нару на улице Площадь Свободы в Наро-Фоминске, пешеходном мосте через Песочную у Полево в Истре.

Работы продолжаются на путепроводах и мостовых переходах в Воскресенске, Солнечногорске, Ступино, Серебряных Прудах, Орехово-Зуево, Егорьевске, Волоколамске и других округах.

В рамках капремонта на объектах обновляют покрытие, устанавливают новые ограждения и шумозащитные экраны, обустраивают тротуары, проводят окраску элементов.