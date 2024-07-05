Три с половиной сотни ям ликвидировали в Серебряных Прудах за неделю
Фото: [Минтранс МО]
Более 330 ям ликвидировали на дорогах Серебряных Прудов за неделю. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
К примеру, работы провели недалеко от Аннино и Мочил, Успенского и Красновских Выселок. В среднем в муниципалитете за день ликвидируют полсотни ям.
Ямочный ремонт проводится во всех городских округах Подмосковья. Летом в ходе работ используют горячую асфальтобетонную смесь.
В Подмосковье регулярно проверяют состояние дорожного покрытия. Участки дорог ежедневно определяют по результатам обследований, учитывая погодные условия.