Тринадцать светофоров отремонтировали на дорогах Подмосковья

Тринадцать светофоров были отремонтированы на региональных дорогах подмосковных муниципалитетов. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели на тринадцати дорожных участках в Люберцах, Лобне, Долгопрудном, Одинцово, Ступино, Красногорске, Раменском, Богородском, Щелково, Чехове, Красногорске.

К примеру, в Красногорском округе привели в порядок светофоры на первом километре Мякининского шоссе и Заводской улице в Нахабино. В Люберцах ремонт провели на светофорном объекте на Октябрьском проспекте.