В Аникеевке возле железной дороги начали устанавливать опоры путепровода

Работы по устройству опор путепровода возле железной дороги начались со стороны Новорижского шоссе в Аникеевке. Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе.

В частности, стартовало устройство свайного фундамента под четвертую и пятую опоры.

Со стороны Волоколамского шоссе продолжают устанавливать балки пролетного строения. Также строится ливневка, обустраиваются парковка и площадки Северного ТПУ.

Объект строится в составе транспортной развязки общей протяженностью почти полтора километра. Протяженность путепровода составит 410 метров. Открытие движения по путепроводу запланировано на конец года.