В Ленинском городском округе построят автомобильную дорогу в аэропорт Домодедово

Аукцион на выполнение работ по строительству автомобильной дороги МКАД — аэропорт Домодедово — Коробово в Ленинском городском округе объявлен в Московской области.

Как отмечает министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова, в рамках закупки будут выполнены проектные, изыскательные и строительно-монтажные работы. В 2025 году планируется построить и оборудовать около четырех километров дороги.

Строительство будет осуществляться в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансироваться за счет регионального бюджета.