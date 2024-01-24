В лесопарке подмосковного Лыткарина обустраивается лыжероллерная трасса

Обустройство проводится в рамках программы губернаторской программы «Парки в лесу» при поддержке Министерства благоустройства Московской области.

На парковке зоны отдыха вскоре обустроят второе по счету семейное кафе. В настоящий момент строители доделывают лестницу к пляжу. А уже весной развернется строительство детских и спортивных площадок.