В новом жилищном комплексе подмосковных Люберец строят третий детсад

Детское учреждение рассчитано на 360 мест. Застройщиком является ООО «СЗ «Самолет-Томилино». В настоящее время проводятся земляные работы. По проекту здание состоит из трех этажей, в нем предусмотрено все для комфортного пребывания детей. Есть просторные залы для музыки, физкультуры, кабинеты для логопеда и психолога. Вход доступен для людей с ограниченными возможностями по здоровью. На прилегающей территории будут устроены игровые и спортивные зоны.

Завершение строительства намечено на лето 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.