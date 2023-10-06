В новом жилищном комплексе подмосковных Люберец строят третий детсад
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В ЖК «Томилино Парк» (городской округ Люберцы) началось строительство третьего по счету детского сада. Извещение об этом пришло в Главгосстройнадзор Московской области.
Детское учреждение рассчитано на 360 мест. Застройщиком является ООО «СЗ «Самолет-Томилино». В настоящее время проводятся земляные работы. По проекту здание состоит из трех этажей, в нем предусмотрено все для комфортного пребывания детей. Есть просторные залы для музыки, физкультуры, кабинеты для логопеда и психолога. Вход доступен для людей с ограниченными возможностями по здоровью. На прилегающей территории будут устроены игровые и спортивные зоны.
Завершение строительства намечено на лето 2025 года.
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