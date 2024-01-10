В Ожерелье начали капитально ремонтировать десятую школу

В микрорайоне Ожерелье Каширы начали капитально ремонтировать здание школы №10, сообщили в подмосковном Минстрое. Работы проведут в рамках реализации президентской программы.

Площадь школы составляет почти четыре тысячи квадратных метров. На объекте трудятся двадцать рабочих. Специалисты уже приступили к демонтажу внутренних конструкций, а также оконных блоков и дверей.

В ходе ремонта в учреждении приведут в порядок фасад и кровлю, обновят коммуникации, установят новую мебель и оборудование.

Завершить работы планируется до начала осени, чтобы дети смогли начать учебный год в обновленной школе.