В Подмосковье с начала года оборудовали освещение на 79 объектах по проекту «Светлый город»

В Подмосковье с начала этого года в рамках проекта «Светлый город» оборудовали освещение на 79 объектах в девятнадцати муниципалитетах. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.

«На этот год запланировано установить современные системы освещения на 167 объектах в 31 городском округе. Почти половина этой работы выполнена», - рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Министр напомнил, что программа реализуется в области с 2017 года. За это время освещением в муниципалитетах оборудовали более 3,7 тысячи объектов.

Список мест для проведения работ формируется на основе пожеланий жителей. Весной текущего года в соответствующем голосовании на «Доброделе» приняли участие свыше 27 тысяч человек. Полный перечень объектов представлен на сайте министерства.