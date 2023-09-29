В Подмосковье за неделю устранили пять тысяч ям на дорогах

Дорожные службы Подмосковья за неделю ликвидировали в муниципалитетах более пяти тысяч ям. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

На региональных дорогах было устранено 2,8 тысячи дефектов покрытия. Больше всего – в Егорьевске, Мытищах и Кашире.

На муниципальных дорогах было устранено 2,3 тысячи ям. Наибольшее число выбоин ликвидировали в Химках, Щелково и Ленинском округе.

Ход ремонтных работ держат на контроле с помощью специальной системы СКПДИ. Выбоины оцифровывают, устраняют и направляют соответствующий фотоотчет.