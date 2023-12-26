В Подмосковье за ночь очистили 7,5 тысячи километров дорог

В Подмосковье за ночь очистили от снега и наледи семь с половиной тысяч километров дорог, сообщили в областном Минтрансе. Также на дорожных участках провели обработку реагентами.

Очисткой дорогой занимались более тысячи рабочих. Также было задействовано пять сотен единиц спецтехники.

За состоянием дорог в Подмосковье следят в круглосуточном режиме, чтобы оперативно реагировать на возникающие изменения.

В министерстве призвали автовладельцев к осторожности за рулем. Лучше избегать резких маневров, не превышать скорость и быть предельно аккуратными, в особенности вблизи пешеходных переходов.