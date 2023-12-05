В подмосковной Коломне готовятся к реставрации исторического дома-памятника

Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на научно-исследовательские и изыскательские работы на объекте культурного наследия регионального значения.

В Коломне на улице Посадской есть жилой дом 1810-х годов постройки. Специалисты считают, что он имеет значительную художественную и историко-архитектурную ценность. Это хорошо сохранивший внешние архитектурные формы образец гражданской архитектуры классицизма. Организуя застройку улицы, он имеет большое значение для характеристики исторической городской среды.

В рамках выданного разрешения на пути к будущей реставрации планируется проведение исследований конструкций памятника в виде шурфов.