В подмосковном Егорьевске до конца 2023 года благоустроят парк

Работы по благоустройству парка «200 лет Егорьевску» в самом разгаре.

Подрядчики демонтировали старый асфальт входной группы, а также резиновое покрытие детской площадки и на территории у фонтана. Установлены туалеты, проведены коммуникации, проложена беговая дорожка с освещением. Закончен монтаж, многофункциональной сцены «Корзина». Завершить работы планируется в ноябре.

Добавим, что в концепции благоустройства заложены разработки на основе творчества уроженца Егорьевска, детского писателя Эдуарда Успенского.

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