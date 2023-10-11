В подмосковном Егорьевске до конца 2023 года благоустроят парк
Фото: [Юлия Андросова]
Работы по благоустройству парка «200 лет Егорьевску» в самом разгаре.
Подрядчики демонтировали старый асфальт входной группы, а также резиновое покрытие детской площадки и на территории у фонтана. Установлены туалеты, проведены коммуникации, проложена беговая дорожка с освещением. Закончен монтаж, многофункциональной сцены «Корзина». Завершить работы планируется в ноябре.
Добавим, что в концепции благоустройства заложены разработки на основе творчества уроженца Егорьевска, детского писателя Эдуарда Успенского.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об основных запросах жителей региона.