В подмосковном Можайске достроили спортивный зал для отдела МВД

Здание отдела МВД со спортивным и актовым залом начали возводить еще в 2008 году, но спустя два года стройка свернулась. Долгое время объект стоял без движения. Благодаря поддержке подмосковного Министерства по архитектуре и градостроительству процесс был сдвинут с мертвой точки. В 2021 году было получено разрешение на завершение строительства четырехэтажного здания общей площадью более 1300 квадратных метров.

Как отмечает министр Владислав Гордиенко, в настоящее время объект введен в эксплуатацию.

Всего на территории Можайского городского округа выявлено 175 объектов незавершенного строительства. На текущий момент снесено, достроено и приведено в соответствие 86 объектов.