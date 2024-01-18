В подмосковном Можайске выбрали победителя фестиваля креативных елок

Общественное голосование выявило, что в номинации «Лучшая социальная елка» лучшей оказалась инсталляция коллектива школы «Лидер» деревни Горки. Сотрудники 61 пожарно-спасательной части МЧС России третий год подряд получили наибольшее количество голосов в разделе «Лучшая корпоративная елка».

Награждение победителей состоялось в «креативной аллее» на улице Московской. Заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова вручила участникам фестиваля благодарственные письма и памятные подарки.