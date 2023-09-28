В подмосковном Подольске «Почта России» открыла отремонтированное отделение
Фото: [АО «Почта России»]
Отделение АО «Почта России» открылось в поселке Дубровицы (городской округ Подольск).
Компания модернизировала помещение по президентской программе реновации в селах. Теперь более пяти тысяч клиентов могут получать не только почтовые и финансовые услуги, но и следить за основными показателями здоровья. Обновленный светлый зал обставлен современной мебелью, установлены видеокамеры и кондиционеры. Дизайн помещения полностью соответствует единому корпоративному стилю компании.
Услуги и товары можно оплачивать как наличными, так и банковскими картами. Клиенты также могут подтвердить или восстановить учетную запись на портале Госуслуг. Кроме того, здесь появился «Уголок здоровья», где можно бесплатно проверить давление, уровень кислорода в крови и температуру тела.
Отделение работает по графику: вторник–пятница, выходные — понедельник, воскресенье.