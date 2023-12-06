В подмосковном Подольске приводят к стандартам крупные торговые объекты

В Подольске подписано более 50 дорожных карт по модернизации объектов потребительского рынка в 2024 году.

Отремонтируют, в частности, крупные торговые объекты, в том числе Центральный городской рынок и еще более 70 точек, часть из которых придется демонтировать. Как отметил зампред регионального правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, сформирован перечень объектов, подлежащих первоочередному приведению в соответствие стандартам, разработан алгоритм устранения выявленных нарушений. Так, на 58 объектах уже обновлен архитектурный облик, 39 незаконных строений демонтированы.

В приоритете дорожной карты объекты, расположенные при въезде и выезде в город.