В подмосковном Щелкове в 2024 году по госпрограмме построят детский сад

Проект детского сада на 220 мест в Щелкове получил положительное заключение государственной экспертизы.

Как отмечает пресс-служба регионального Министерства строительного комплекса, социальное учреждение построят на улице Школьная в рамках государственной программы Московской области. В настоящее время подрядчик приступил к подготовительному этапу работ.

Детский сад будет комфортным и оснащен современной мебелью. На прилегающей территории устроят спортивные ядра и игровые зоны. Сдача объекта запланирована на декабрь 2024 года.