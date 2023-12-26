В подмосковном Воскресенске стало удобно из центра добираться до окраин

В Воскресенске завершили работы первой очереди капитального ремонта путепровода через железнодорожные пути на улице Федотовской.

Транспортная развязка имеет большое значение для города. Путепровод связывает центр Воскресенска с отдаленными микрорайонами и небольшими населенными пунктами. После завершения всех работ проезд станет комфортнее, доступнее и безопаснее для 30 тысяч автомобилистов, проезжающих здесь ежедневно.

Как отметили в региональном Минтрансе, ремонт ведется в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Начало работ второй очереди запланировано на апрель 2024 года.