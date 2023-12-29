В подмосковном Воскресенске завершен капитальный ремонт детского сада «Спутник»

Дети, родители, представители администрации округа вместе порадовались обновленному, красивому, светлому дому. Изначально в здании, которое было построено 66 лет назад, размещались ясли. Сегодня здесь находится детсад. За много лет эксплуатации здание сильно обветшало и уже давно нуждалось в капитальном ремонте.

На помощь пришло областное правительство, выделившее необходимые средства на реконструкцию. Сделаны замены коммуникаций, окон, отремонтированы все вспомогательные помещения, веранды, павильоны, установлено качественное освещение. Все, кто пришел на праздничное открытие детского сада, отметили, что он стал красивым, уютным и по-особенному добрым.