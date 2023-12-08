В подмосковном жилищном комплексе «Сказка» сдан многоквартирный дом

В ЖК «Сказка» (городской округ Истра, село Павловская Слобода) введен в эксплуатацию многоквартирный дом.

Соответствующее разрешение застройщику ООО СЗ «Маги» выдано Министерством жилищной политики Московской области. Архитектурная концепция домов выдержана в духе альпийских шале. Отделка фасада из камня и натурального дерева является визитной карточкой жилого комплекса. ЖК «Сказка» — это клубный малоэтажный проект, который предлагает идеальное сочетание комфорта и уюта.