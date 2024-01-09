В подмосковных парках за неделю убрали более 19 тысяч кубометров снега

В подмосковных парках за прошлую неделю убрали свыше девятнадцати тысяч кубометров снега. Об этом говорится в сообщении Минблагоустройства региона.

В ведомстве отметили, что территории парков чистили от снега почти восемьсот специалистов, также было задействовано две сотни единиц спецтехники.

Сначала от снега очищали центральные аллеи, а после этого — остальные дорожки, игровые и спортивные комплексы. Территории также обрабатывали реагентами.

В Подмосковье открыто почти двести парков. Площадь всех дорожек и тропинок в них составляет около двух миллионов квадратных метров.