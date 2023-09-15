В Пушкино по нацпроекту начали ремонтировать последнюю в этом сезоне дорогу

Ремонтные работы стартовали на последнем в этом сезоне дорожном участке в Пушкино, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Они проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В порядок приводят Солнечную улицу в Мамонтовке. Сейчас здесь выполняют фрезерование покрытия, затем планируется уложить более 700 метров асфальтобетонного покрытия.

По участку можно проехать к образовательным и медицинским учреждениям, а также к железнодорожной станции. Проведение ремонта сделает проезд по улице более комфортным для двух тысяч водителей.

Ранее в муниципалитете обновили покрытие на пяти участках региональной дорожной сети. Их общая протяженность превысила восемь километров. Также отремонтировали 21 муниципальную дорогу.