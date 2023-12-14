В Волоколамском округе Подмосковья завершается строительство акушерского пункта

Как сообщает Минстрой Московской области, готовность объекта составляет 95 процентов. Строительные бригады осуществляют наладку инженерных сетей и оборудования. Новое медицинское учреждение рассчитано на 36 посещений в смену. Здесь предусмотрены кабинеты врачей, процедурная комната и другие необходимые помещения.

Сдать объект планируется в первом квартале 2024 года.