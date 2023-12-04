В ЖК «Терра» подмосковного Дмитрова построили трехэтажный дом

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию трехэтажного дома на 62 квартиры. Девелопер проекта — группа компаний НДК. Следующим этапом станет постановка дома на кадастровый учет. Дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Жилой комплекс «Терра» находится в микрорайоне Внуковский Дмитровского городского округа в 60 километрах от МКАД.