Вандалы повредили четыре тысячи остановочных павильонов в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала этого года актам вандализма подверглись порядка четырех тысяч остановочных павильонов. Всего на региональной дорожной сети области установлено десять тысяч таких объектов, рассказали в Минтрансе региона.

Вандалы ломают боковые стенки и крыши павильонов, разбивают стекла, оставляют надписи. В результате для пассажиров повышается риск получить травмы — к примеру, из-за разбитого стекла.

Специалисты «Мосавтодора» стараются оперативно приводить павильоны в порядок. Только за последний месяц были проведены работы в Балашихе, Долгопрудном, Красногорске, Лыткарино, Люберцах, Мытищах, Пушкино, Егорьевске, Истре.

Жителей региона призвали к бережному отношению к транспортной инфраструктуре, а также напомнили об ответственности за акты вандализма.