Во Фрязино дали старт программе реновации

В подмосковном Фрязино дали старт программе реновации, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области. В новые квартиры здесь планируется переселить полторы тысячи жителей.

В рамках программы во Фрязино планируется расселить 42 ветхих дома. Это примерно 40% от общего фонда малоэтажных домов, требующих расселения.

Для переселения жителей построят новые дома на Рабочей, Центральной и Московской улицах. Общая площадь жилых помещений составит 334 тысячи квадратных метров.

Также в планах — привести в порядок заброшенную территорию возле Рабочей улицы и построить Ледовый дворец. Площадь спортивного учреждения составит шесть тысяч квадратных метров.