Восемь дорожных участков отремонтировали в Солнечногорске по нацпроекту

Восемь региональных дорог отремонтировали в Солнечногорске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности на участках уложили свыше 33 километров нового покрытия, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольший объем работ провели на участке Обуховского шоссе от Пятницкого шоссе до трассы М-10 «Россия». Здесь заменили почти 12 километров покрытия. Также привели в порядок дорожный участок от Менделеево до Ленинградского шоссе. Ранее за него проголосовали пользователи сайта «Добродел».

Кроме того, работы провели на дорожных участках в Тимоново, Андреевке, Бакеевке, Поварово, Обухово. В ходе ремонта использовалась современная асфальтобетонная смесь типа А16-Вн. В дальнейшем на всех отремонтированных участках будут укреплены обочины и нанесена разметка.