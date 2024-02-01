Восемь социальных объектов строят и ремонтируют в Солнечногорске

Восемь социальных объектов строят и капитально ремонтируют в Солнечногорске, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Так, в округе ведется строительство шести учреждений. В их числе — фельдшерско-акушерский пункт в микрорайоне Березки. Строительная готовность объекта составляет уже 70%. Также строят учебный корпус на 300 мест и садик на 250 мест в Поварово, школу на 1375 мест в Голубом, детсад на 320 мест и дом для переселенцев из аварийных домов в микрорайоне Рекинцо-2.

Ремонтные работы ведутся в двух образовательных учреждениях. Это лицей №1 имени Александра Блока и школа №5 на улице Дзержинского. Завершить капремонт планируется к началу учебного года.