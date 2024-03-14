Выдача ключей продолжается в жилом комплексе «Малая Истра»

В регионе продолжают выдавать ключи дольщикам жилого комплекса «Малая Истра». По информации Министерства жилищной политики Московской области, в долгожданные квартиры заедут 727 семей.

Строить ЖК начали в 2014 году. Тогда «Компании Промсервис» было выдано разрешение на возведение семнадцати корпусов. Ожидалось, что дома первой очереди введут в 2018 году, но компания-застройщик обанкротилась.

Весной 2021 года Наблюдательным советом Фонда развития территорий было принято решение об окончании строительства восьми домов первой очереди. Соинвесторам строительства остальных корпусов решили предоставить денежные компенсации.

В результате Фонд защиты прав дольщиков Подмосковья достроил корпуса первой очереди. В этих домах уже было выдано 636 ключей.