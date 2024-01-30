Жилой квартал с велосипедными маршрутами и набережной строят в Ленинском округе

Жилой квартал с велосипедными маршрутами и собственной набережной появится в Ленинском округе. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

В деревне Сапроново ведется строительство жилого комплекса «Первый Донской». В состав ЖК войдет девять корпусов, а также социальная инфраструктура — школа, два детсада и амбулатория. В 2025 году в пешей доступности будет открыта станция пятого диаметра.

Сейчас на территории строится корпус №4. В доме будет 25 этажей и 920 квартир комфорт-класса. Достроить здание планируется в четвертом квартале 2026 года. Во дворе обустроят детские и спортивные площадки, а вдоль комплекса создадут набережную и велодорожки.