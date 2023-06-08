Итоги голосования по размещению выгульных площадок для собак подвели в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги голосования жителей на тему организации площадок для выгула домашних питомцев. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

От граждан поступило свыше четырнадцати тысяч предложений. На интерактивной карте было отмечено порядка тысячи локаций, где жители хотят создать такие площадки.

Больше всего предложений поступило от жителей Красногорска, Одинцово, Балашихи, Подольска и Мытищ. В Красногорске граждане считают, что площадки необходимо организовать на территориях сразу трех новых ЖК.

Результаты по всем муниципалитетам передадут администрациям. Там будет рассмотрена возможность обустройства выгульных площадок.