Более половины 300-балльников ЕГЭ подали документы в МФТИ

Более половины выпускников, набравших триста баллов по итогам ЕГЭ, подали заявления о поступлении в МФТИ, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

Так, из 42 ребят-трехсотбалльников России документы в подмосковный вуз подали 24 человека.

В вузе отметили, что заявления поступили и практически от каждого третьего двухсотбалльника страны — от 648 человек. Из стобалльников документы подал почти каждый десятый.

В общей сложности, в этом году в вуз поступило более шести тысяч заявлений, в том числе четыре тысячи — на бакалавриат, полторы тысячи — в магистратуру и пять сотен — в аспирантуру.