Четверо победителей, 13 призеров: 27 школьников представили Коломну на заключительном этапе Всероссийской олимпиады
Фото: [администрация городского округа Коломна]
В Коломне во вторник, 23 июня, состоялась церемония награждения победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, прошедшего в минувшем учебном году.
С приветственным словом к талантливым ребятам, их наставникам и родителям обратился глава городского округа Коломна Александр Гречищев.
«Никакие преграды не способны остановить тех, кто верит в себя и идет к своей мечте. Уверенность, упорство, стремление к знаниям и желание развиваться – вот что отличает наших олимпиадников», — отметил Александр Гречищев.
В финале олимпиады от Коломны выступили 27 школьников. Из них четверо стали победителями, 13 — призерами, причем некоторые удостоились почетного звания дважды.
«При поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в Подмосковье делается все, чтобы образовательные программы помогали таким ребятам расти, развивать свои таланты, становиться настоящими лидерами и готовиться к блестящему будущему», — отметил глава округа Александр Гречищев.