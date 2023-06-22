Детские летние лагеря России встречают новый сезон проекта «День цифры»

АНО «Цифровая экономика» совместно с Минпросвещения России, Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ и ведущими российскими ИТ и технологическими компаниями запускает новый сезон образовательного проекта «День цифры».

Проект направлен на раннюю профориентацию детей и дает возможность познакомиться с популярными ИТ-профессиями и актуальными информационными технологиями в игровой форме во время отдыха в детском или пришкольном лагере.

Присоединиться к проекту и получить бесплатную методическую программу «День цифры» для детских лагерей, включающую в себя сценарии и описание игровых механик всех этапов, рекомендации для педагогов, обучающие видео-инструкции для вожатых и воспитателей, а также медиа-контент для детей, можно на сайте проекта.

Программа игры «День цифры» рассчитана на один день и состоит из нескольких игровых блоков. Эксклюзивные материалы доступны для использования 365 дней в году абсолютно бесплатно. В новом сезоне ребят ждет обновленный формат «Дня цифры», включающий в себя три этапа: командная игра по станциям «Цифровой код», проектная часть «Лагерь-АП (грейд)», интеллектуальная командная игра «ЦифроКвиз».