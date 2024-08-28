Два новых «Кванториума» откроют в Подмосковье в сентябре

Два новых детских технопарка и IT-куб откроются в Подмосковье в следующем месяце, передает Московская областная Дума. «Кванториумы» заработают в Дмитрове и Одинцово, а IT-куб — в Химках.

«В технопарках ребята могут бесплатно заниматься наукой, технологиями и творческими направлениями. Это не просто дополнительные занятия после уроков — это полноценная база для развития творческого потенциала детей», – отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что на территории Подмосковья расположен крупнейший в стране технопарк — Физтех-лицея имени Капицы. За год его работы участниками образовательных программ стали свыше 15 тысяч ребят и учителей со всей России.

Также в регионе открыто три детских технопарка «Кванториум». Они расположены в Королеве, Красногорске и Балашихе. Кроме того, в Реутове открыт технопарк «Изобретариум», а в Ленинском округе, Клину, Подольске и Электростали — четыре центра IT-куб.

Записать ребенка в организацию допобразования в Подмосковье можно на региональном сайте госуслуг.