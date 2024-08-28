Двадцать один детский сад откроется к сентябрю после капремонта в Подмосковье

Двадцать один детский сад откроется после капремонта в ближайшие дни в Подмосковье, сообщили в Московской областной Думе. Один из них расположен в Реутове. Это дошкольное отделение школы №1. Учреждение уже частично заработало, но полноценно начнет функционировать со 2 сентября.

В ходе ремонта в садике заменили кровлю и фасады, установили новые перила и двери, обновили полы, потолки и стены. Также заменили сантехнику, проводку и коммуникации. На проведение работ направили более 227 миллионов рублей, в том числе 184 миллиона рублей из областного бюджета.

В общей сложности в этом году в Подмосковье в программу капремонта включили 26 детских садов. На проведение работ выделили 4,4 миллиарда рублей, из которых 3,4 миллиарда рублей — средства регионального бюджета.