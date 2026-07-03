Какие выплаты к школе положены семьям в Подмосковье

Подготовка ребенка к школе остается одной из самых затратных статей семейного бюджета. Основные расходы приходятся на школьную форму, обувь, спортивную одежду, рюкзак и канцелярские принадлежности. При этом часть затрат жители Московской области могут компенсировать за счет региональных мер поддержки. Какие выплаты действуют в 2026 году, REGIONS рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

По словам эксперта, семьям важно заранее узнать обо всех доступных мерах поддержки, поскольку в совокупности они позволяют значительно снизить расходы на сборы ребенка к учебному году.

«В Подмосковье действует сразу несколько мер поддержки. Если семья одновременно является многодетной и малоимущей, выплаты могут суммироваться. Кроме того, предусмотрены отдельные меры для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также для родителей с инвалидностью», — отметила Литвиненко.

Губернаторский подарок первоклассникам

Одной из самых известных мер поддержки остается губернаторский подарочный набор для первоклассников. Его получают дети из семей с невысоким доходом, поступающие в первый класс государственных и муниципальных школ Московской области. В комплект входят рюкзак и основные школьные принадлежности, необходимые для начала учебы.

Заявление на получение набора можно подать до 1 октября года поступления ребенка в первый класс.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск ]

Выплаты многодетным семьям

Помимо губернаторского набора, в Московской области действуют ежегодные денежные выплаты на подготовку детей к школе. В 2026 году многодетные семьи получают по ₽3 тыс. на каждого школьника на приобретение одежды для посещения занятий. Если семья признана малообеспеченной, к этой сумме предусмотрена дополнительная выплата в размере ₽7 тыс., таким образом общий размер поддержки достигает ₽10 тыс. на ребенка.

Отдельная мера поддержки предусмотрена для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. На приобретение одежды и питания для ребенка, обучающегося в государственной или муниципальной школе, выплачивается ₽13 020.

Как оформить выплаты к школе в Подмосковье

Большинство региональных выплат оформляется через портал государственных услуг Московской области. Часть мер поддержки назначается автоматически, если необходимые сведения уже имеются в государственных информационных системах. В остальных случаях потребуется подать электронное заявление и подтвердить право на получение выплаты необходимыми документами.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск ]

Как сократить расходы на подготовку ребенка к школе

Экономист рекомендует не откладывать подготовку к школе на август.

«Большинство родителей начинают следить за ценами уже в июне–июле. Это правильно, потому что в августе школьные товары традиционно дорожают. Если есть возможность, лучше купить основные вещи заранее, а часть одежды или обуви приобрести уже после начала учебного года, когда начинаются сезонные скидки», — пояснила Литвиненко.

Эксперт добавила, что опытные родители обычно не стремятся приобрести сразу абсолютно все. Если бюджет ограничен, достаточно купить минимальный набор к 1 сентября. Уже во второй половине сентября на школьную форму, спортивную одежду и обувь появляются хорошие скидки, что позволяет существенно сократить расходы, заключила специалист.