Наше дело правое: семиклассница из Долгопрудного потратила свой выигрыш на помощь бойцам СВО

По словам мамы школьницы Ирины Васинской, дочь самостоятельно приняла решение использовать средства на благое дело. На деньги от премии Маша приобрела батарейки, а дополнительно из личных накоплений купила чай и сладости. Все собранные вещи она передала в Центр культурно-общественных связей, где организован сбор гуманитарной помощи.



Помимо разовой поддержки, девочка регулярно участвует в благотворительных инициативах вместе с одноклассниками: навещает ветеранов Великой Отечественной войны, поздравляет их с праздниками, читает стихи. Также Маша отправляет бойцам письма с рисунками и добрыми пожеланиями. По мнению школьницы, такие небольшие знаки внимания способны поддержать защитников и внести вклад в общее дело.