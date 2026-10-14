Наше дело правое: семиклассница из Долгопрудного потратила свой выигрыш на помощь бойцам СВО
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный]
В Долгопрудном ученица 7 «Б» кадетского класса МВД школы №11 Маша Васинская направила денежную премию, полученную за победу в областном конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа», на поддержку участников спецоперации ВС РФ. Награду девочке вручил начальник МУ МВД России «Мытищинское», полковник полиции Николай Жуков.
По словам мамы школьницы Ирины Васинской, дочь самостоятельно приняла решение использовать средства на благое дело. На деньги от премии Маша приобрела батарейки, а дополнительно из личных накоплений купила чай и сладости. Все собранные вещи она передала в Центр культурно-общественных связей, где организован сбор гуманитарной помощи.
Помимо разовой поддержки, девочка регулярно участвует в благотворительных инициативах вместе с одноклассниками: навещает ветеранов Великой Отечественной войны, поздравляет их с праздниками, читает стихи. Также Маша отправляет бойцам письма с рисунками и добрыми пожеланиями. По мнению школьницы, такие небольшие знаки внимания способны поддержать защитников и внести вклад в общее дело.